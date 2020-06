Bei seiner Kritik an der Lingenfelder Ortsgemeindespitze im Zusammenhang mit der seit rund zehn Monaten gesperrten Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen Berliner Straße und Kolpingstraße erhält RHEINPFALZ-Leser Josef Lösch Unterstützung von einem Mitglied des Ortsgemeinderats.

Thomas Wurm (Grüne) schreibt in einer Stellungnahme: „Herrn Lösch muss man uneingeschränkt Recht geben. Außerdem möchte ich der RHEINPFALZ danken, dass ich vom Inhalt des Gutachtens überhaupt etwas erfahren habe. Die Gemeinderatsmitglieder wussten bisher nur, dass das Gutachten am 12. Mai eingetroffen ist, aber nicht was drin steht.“ Ebenso habe es die Brücke seitdem nicht auf die Tagesordnungen des zuständigen Ausschusses geschafft. „Auch auf Nachfrage wurde das Gutachten Gemeinderatsmitgliedern nicht zugänglich gemacht“, kritisiert Wurm.

Stattdessen gehe es in der nächsten Bauausschusssitzung um den Ausbau des Gehwegs in der Germersheimer Straße. „Die Vorbesprechungen der Gemeinde dazu liefen schon im Januar diesen Jahres, aber jetzt soll ein Grundsatzbeschluss fallen – ohne eine Diskussion mit den Bürgern, die ja per Umlage für die Kosten aufkommen müssen“, schreibt Wurm.

Darüber hinaus fehle zum wiederholten Mal ein Antrag der Grünen zur Festlegung von sozialen Kriterien für die Vergabe von günstigen gemeindeeigenen Mietwohnungen auf der Tagesordnung. „Der Antrag schmort seit Januar“, so Wurm. Beim ersten Mal sei er „mit großer juristischer Spitzfindigkeit“ nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden. Beim nächsten Mal sei er in den Bauausschuss verwiesen worden, wo er seit zwei Sitzungen auf Behandlung warte – „nach jetzigem Stand frühestens nach den Ferien“, befürchtet Wurm.