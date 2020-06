Mit dem Biergarten am Rhein der Speyerer Firma Barth Gastro-Catering-Events zeigen sich AfD-Stadtrat Alfons Braun und Matthias Joa (MdL) nicht einverstanden. „Zumindest die AfD-Fraktion und die fraktionslosen Mitglieder im Stadtrat wurden jedoch von Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) im Vorfeld über das Vorhaben weder informiert noch gehört“, schreiben sie in einer Stellungnahme. Auch der Bauausschuss, der in solchen Fällen über Mietverträge entscheide, sei nicht beteiligt. Sie wittern einen weiteren „Auswuchs der vom Stadtrat erteilten Ermächtigung des Bürgermeisters in Pandemiezeiten“. Sie fordern wieder „regelmäßig öffentliche Ratssitzungen abzuhalten“. „Während die Germersheimer Gastwirte mit den durch die Pandemie bedingten Umsatzeinbußen und deren Folgen kämpfen müssen, setzt ihnen die Stadt nun Konkurrenz aus Speyer in bester Lage vor die Nase“, sagt Braun. Ein großer Teil der öffentlichen Liegewiesen werde auf Monate hin eingezäunt und der öffentlichen Nutzung entzogen. Dass der Caterer die Toilette nach jedem Nutzer desinfiziert, sei „eher unwahrscheinlich, eventuelle Infektionswege zwischen einer Vielzahl von Biergartenbesuchern so überhaupt nicht nachzuvollziehen“, heißt es in der Mitteilung. Braun und Joa befürchten zudem Parkplatzprobleme sowie mehr Verkehr und Lärm für die Anwohner.