Am Donnerstag, 15. Oktober, führt der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank auch in Germersheim eine Betriebsversammlung durch. Deshalb gelten an diesem Tag geänderte Öffnungszeiten. Offen hat die Filiale in der Sandstraße 4 am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr. Die Postfächer sind uneingeschränkt zugänglich. Auch die Partnerfilialen der Post im Einzelhandel öffnen regulär.