Derzeit reihen sich im Süden des Landkreises verschiedene Baustellen aneinander beziehungsweise überlappen sich. Die Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen, Gemeinden wie Neuburg oder Berg werden von Bussen nur teilweise oder gar nicht angefahren. Wenn am 26. August die Schule wieder beginnt, wird sich die Situation verschärfen. Die Kreisverwaltung sucht nach Lösungen.

Bis voraussichtlich Ende August existiert noch die Baustelle auf der L540 zwischen Hagenbach und Neulauterburg, welche Mitte Juli begonnen hat. „Da somit die erste Schulwoche noch betroffen sein wird, hat unsere zuständige Fachstelle zusammen mit dem Busunternehmen einen Pendelverkehr zwischen Scheibenhardt und Büchelberg einrichten lassen, um den Ort Scheibenhardt über diese Zeit nicht abzuhängen“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Dieser Pendelverkehr (Linie 549) benötige jedoch aufgrund der Umleitungsstrecke ein separates Fahrzeug mit zusätzlichem Fahrpersonal. „Eine Umstrukturierung des Personaleinsatzes ist aufgrund betriebsorganisatorischer Vorgaben wie Arbeitsschutz, Schichtzeiten und Routenplanung nicht ohne weiteres möglich und nicht bei jeder Baustellenumleitung umsetzbar“, stellt der Landkreis, in dessen Verantwortungsbereich bereich die weiterführenden Schulen fallen, klar.

Einschränkungen in der ersten Schulwoche

Seit Anfang dieser Woche wird die L556 zwischen Hagenbach und Neuburg saniert. Hinsichtlich dieser neuen Baustelle arbeite das zuständige Busunternehmen bereits an der notwendigen Fahrplananpassung. Aufgrund der Umleitungsstrecke via Berg komme es laut Busunternehmen zu erheblichen Verspätungen, so die Info der Kreisverwaltung. Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge samt Personal führe dies dazu, dass Neuburg und Berg bei dieser Baustelle nicht in die „normalen“ Streckenverläufe des Baustellen-Fahrplans eingebunden werden könnten. Laut Busunternehmen gelte dies solange, wie der Pendelverkehr zwischen Scheibenhardt und Büchelberg noch bestehe. Wenn die Baustellenlaufzeiten eingehalten werden, betrifft dies die erste Schulwoche. „Während dieser Woche müssen die Schüler beziehungsweise Eltern die Beförderung in Eigenregie organisieren und durchführen. Die Schulen werden informiert und werden dann entsprechend Schüler und Eltern darüber informieren“, so der Landkreis.

Sobald der für den Pendelverkehr zwischen Scheibenhardt und Büchelberg eingesetzte Bus samt Personal frei sei, könne nach Einschätzung des Busunternehmens ein ähnlicher Pendelverkehr eingerichtet werden, sodass Neuburg und Berg dann für die restliche Zeit der L556-Baustelle wieder in den Fahrplan eingebunden werden könnten. „Die Schüler können dann wieder mit dem Schulbus zur Schule kommen. Dennoch können dann gewisse Einschränkungen wie etwa andere Abfahrts- und Ankunftszeiten nicht vermieden werden. Sobald das Baustellenkonzept vorliegt, werden wir die Schulen informieren“, kündigt die Kreisverwaltung an.