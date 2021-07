Wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik fallen in den Nächten zwischen Donnerstag, 8. Juli und Samstag, 10. Juli mehrere Züge im Regionalverkehr aus. Betroffen sind Verbindungen zwischen 19.45 Uhr und 1.15 Uhr.

Die Auswirkungen im Einzelnen: Auf der Linie RE 4 (Frankfurt –Karlsruhe) fallen zwischen Karlsruhe-Hauptbahnhof und Speyer-Hauptbahnhof (Hbf) einzelne Züge aus. Mehrere S-Bahnen der Linie S 3 (Germersheim–Karlsruhe), der S 4 (Germersheim–Ludwigshafen BASF/Bruchsal) und der S 33 (Bruchsal–Germersheim) fallen zwischen Speyer-Hbf und Germersheim aus. Als Ersatz für die ausfallenden S-Bahnen der Linie S3, S4 und S 33 fahren Busse zwischen Germersheim und Speyer Hbf/Schifferstadt. Gäste sollen die vom Zug- und S-Bahnverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse beachten, teilt die DB Regio AG mit. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs lägen zudem nicht immer direkt an den Bahnhöfen. Wegen längerer Fahrzeit der Busse könne es zu Anschlussverlusten kommen. Der Bus für die S 38495 (planmäßige Ankunft 0:40 Uhr in Ludwigshafen-Hbf) hat in Speyer-Hbf Anschluss an die 27 Minuten später abfahrende S-Bahn nach Ludwigshafen-Hbf.

Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen aus Platzgründen nicht möglich. Die geänderten Fahrpläne sind online abrufbar.