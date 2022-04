Bauarbeiten führen in den Nächten zum Montag, 2., und Mittwoch, 4. Mai, zu Zugausfällen auf verschiedenen Abschnitten zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof (Hbf), Speyer und Ludwigshafen Hbf. Als Ersatz verkehren Busse. Das teilte die Deutsche Bahn (DB Regio) am Freitag mit.

Wegen Kabeltiefbauarbeiten entfallen in der Nacht zum Montag, 2. Mai, 19 bis 1.15 Uhr, zwischen Karlsruhe Hbf und Ludwigshafen Hbf mehrere S-Bahnen der Linie S 4 (Germersheim-Bruchsal) sowie einzelne S-Bahnen der Linien S 2 (Kaiserslautern-Mosbach), S 3 (Germersheim-Karlsruhe) und S 33 (Bruchsal-Germersheim) zwischen Germersheim und Speyer. Zudem werden auch mehrere S-Bahnen zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf durch Busse ersetzt. Deren Fahrtzeiten weichen von denen der S-Bahnen ab.

Der Bus für S 38495 (planmäßige Ankunft 0.40 Uhr in Ludwigshafen Hbf) hat in Speyer Hbf Anschluss an die 27 Minuten später abfahrende S-Bahn nach Ludwigshafen Hbf. Einzelne Züge des Regionalexpress (RE) 4 (Frankfurt-Karlsruhe) fallen zwischen Karlsruhe Hbf und Speyer Hbf aus.

RE 4485 (planmäßige Ankunft 21.53 Uhr in Karlsruhe Hbf) wird von Ludwigshafen Hbf bis Graben-Neudorf über Mannheim Hbf und Hockenheim (zusätzliche Halte) umgeleitet. Die planmäßigen Zwischenhalte entfallen. Als Ersatz nach Speyer Hbf fährt ein Bus ohne Zwischenhalt von Hockenheim bis Speyer Hbf.

Weiter teilt DB Regio mit, dass in der Nacht zum Mittwoch, 4. Mai, 23.30 bis 0.45 Uhr, Schienen ausgewechselt werden. Deshalb werden mehrere entfallende Züge des Regionalverkehrs durch Busse ersetzt.

Regionalbahn (RB) 12425 (planmäßige Ankunft 23.37 Uhr in Karlsruhe Hbf) wird von Winden bis Karlsruhe Hbf durch einen Bus ersetzt. Der Bus bedient nicht die Halte Maximiliansau West, Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg und Karlsruhe West. Zu beachten ist die 23 Minuten spätere Ankunft des Busses in Karlsruhe Hbf.

RE 12046 (planmäßig 23.21 Uhr ab Karlsruhe Hbf) wird von Karlsruhe Hbf bis Winden durch einen Bus ersetzt (25 Minuten spätere Ankunft in Winden). In Winden hat man von dem Bus Anschluss an den 31 Minuten später abfahrenden Zug nach Neustadt Hbf.

Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen, so DB Regio. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen sei aus Platzgründen nicht möglich.

Die geänderten Fahrpläne sind auch unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.