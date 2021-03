Aufgrund von Bauarbeiten kommt es in der Nacht von Mittwoch, 31. März, auf Donnerstag, 1. April, zu Gleisänderungen bei zwei Bahnen der Linien S 5 und S 51 zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth. Die Bauarbeiten finden nach Mitteilung der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) zwischen 0.10 und 4 Uhr statt. In dieser Zeit steht auf diesem Streckenabschnitt für den Zugverkehr in beide Fahrtrichtungen nur ein Gleis zur Verfügung.

Zwei Stadtbahnen der Linien S 5 und S 51 halten in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Wörth Badepark und Germersheim in Maxau, Maximiliansau-Eisenbahnstraße und Maximiliansau-West an den Bahnsteigen der Gegenrichtung (Bahnsteige der Züge in Richtung Karlsruhe). Züge in Fahrtrichtung Karlsruhe sind von den Bauarbeiten nicht betroffen und halten an den gewohnten Bahnsteigen.

Folgende Stadtbahnen sind von den Gleisänderungen betroffen: