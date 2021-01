Am Dienstagmorgen führten Beamte der Polizei Germersheim aufgrund mehrerer Beschwerden durch Anwohner eine Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße in Bellheim durch. Dabei wurde der Verkehr aus Knittelsheim kommend überwacht. Aktuell gilt dort aufgrund der Bauarbeiten eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Stundenkilometer. Insgesamt waren zehn Autofahrer zu schnell. Der Schnellste wurde mit 42 Stundenkilometer gemessen.