Der Seniorennachmittag fällt in der ganzen Verbandsgemeinde aufgrund der Corona-Lage aus und soll im Frühjahr nachgeholt werden. Darüber informierte Bürgermeister Roland Bellaire (CDU) die Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung. Die Gemeinde möchte allerdings zum zweiten Advent kleine Weihnachtspäckchen an die Ü70-Senioren verteilen.

Familie Müller hat ihren Süßwarenstand verkauft, der in dritter Generation betrieben wurde. Der Stand werde weitergeführt und soll unter dem bisherigen Logo auf der Neupotzer Kerwe erhalten bleiben, informierte Bellaire. Die Verlegung der Glasfaser-Leitungen im Ort soll voraussichtlich im März beginnen. Im Außenbereich bis zu den Ortseingängen verlege die Deutsche Glasfaser bereits seit Oktober Leitungen.

Die Infotafeln im Ort werden durch neue ersetzt. Die Inhalte seien nicht aktuell, die Schrift kaum noch lesbar und die Holzkonstruktion verwittert und marode, heißt es in d er Sitzungsvorlage. Ob es bei den Standorten am Ortseingang und hinter dem Feuerwehrhaus bleibt, sei noch nicht klar.

Derzeit wird die Brücke „Obere Hochgrube“ saniert. Im Zuge dessen soll auch der Asphaltbelag für rund 12.00 Euro erneuert werden, beschloss der Rat. Es wird mit einem Zuschuss von 85 Prozent gerechnet.

Die CDU-Fraktion stellt einen Antrag, den Boden vor den Urnenstelen zu befestigen. Der Grund: Rollstuhlfahrer könnten ohne Unterstützung nicht zu den Grabstellen fahren. Zunächst soll der Ausschuss für Friedhofswesen über den Antrag beraten, beschlossen die Ratsmitglieder.