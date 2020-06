Keine Kerwe: In Lustadt fällt das beliebte Fest dieses Jahr gleich zweimal der Corona-Pandemie zum Opfer – im Ober- und im Unterdorf. Das hat der Gemeinderat entschieden.

Dass die vom 7. bis 10. August geplante Kerwe im Unterdorf nicht stattfinden kann, lag auf der Hand: „Alle Großveranstaltungen bis 31. August sind verboten“, betonte Beigeordnete Christiane Vollrath (CDU) in der Ratssitzung. Wie sieht es aber mit der vom 4. bis 7. September terminierten Kerwe im Oberdorf aus? Aus Vollraths Sicht ebenfalls schlecht: Weil alle Beteiligten vorplanen müssten, die künftige Situation aber nicht absehbar sei. Solange es keinen Impfstoff gibt, geht Vollrath davon aus, dass die Abstandsregel beibehalten werden muss. Selbst wenn die Kerwe unter Einhaltung strenger Regeln stattfinden dürfe, sei die Kommune nicht in der Lage, die Veranstaltung zu verantworten. Denn: Ein Fest, das vier Tage nach Ende des Verbots von Großveranstaltungen stattfinde, könne „zu wahnsinnigen Menschenaufläufen führen“, befürchtet sie. Vollraths Resümee: „Ich habe äußerste Bedenken, die Kerwe so durchführen zu können, wie wir müssten. Das können wir gar nicht leisten.“ Ihre Empfehlung an den Rat: „Die Kerwe, so leid es mir tut, abzusagen.“

Auf die Frage von Markus Hellmann (SPD), ob bereits Bands gebucht seien, sagte sie, dass „nur über Dritte mit Bands gesprochen“, jedoch noch kein Vertrag unterschrieben worden sei. Auch ein Zelt sei „nur reserviert.“ Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG) nannte eine Absage zwar „schade“. Aber: „Wenn man bedenkt, unter welchen Umständen das Fest stattfinden müsste, macht das keinen Spaß“, relativierte er. Das sah der gesamte Rat so: Einstimmig beschloss dieser, auch die Oberdorf-Kerwe abzusagen.