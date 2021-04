Melanie Thomann-Bopp wird mit Wirkung zum 15. April neue kaufmännische Geschäftsführerin der Nolte Küchen GmbH & Co. KG und der Express Küchen GmbH & Co. KG. Das teilten die Unternehmen am Montag mit. Die 42-Jährige tritt die Nachfolge von Manfred Wippermann (66) an, der nach 30 Jahren in der Unternehmensleitung seine Tätigkeit für Nolte Küchen und Express Küchen abgeben und sich – nach erfolgter Einarbeitung von Thomann-Bopp – auf die Tätigkeit als Geschäftsführer der Nolte Holding konzentrieren wird. Zum Unternehmen zählen unter anderem auch Nolte Möbel, Nolte Express und die Spedition Reber, die ihren Sitz in Germersheim haben. Die Geschäftsführungen von Nolte Küchen und Express Küchen bestehen nach Unternehmensangaben künftig neben Thomann-Bopp unverändert aus Eckhard Wefing (Vertrieb) und Marc Hogrebe (Technik). Melanie Thomann-Bopp verfügt über mehr als 17 Jahre Einzelhandelserfahrung und hat Führungspositionen in verschiedenen Konsum- und Lifestyle-Branchen bekleidet, teilte das Unternehmen mit. Zuletzt sei sie seit 2018 Geschäftsführerin der deutschen Landesgesellschaft von Sonova gewesen; der Schweizer Hörgerätehersteller sei in mehr als 100 Ländern aktiv. Davor habe sie unter anderem für die Douglas Gruppe (Parfümerie) gearbeitet.