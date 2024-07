Steffen Scherer wurde bei der konstituirenden Sitzung des Ortsgemeinderates als neuer Ortsbürgermeister von Hatzenbühl vereidigt. Und es gab einen Abschied.

Bei der Wahl im Juni traten drei Kandidaten an. Da keiner im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit erreichte, kam es zur Stichwahl zwischen Scherer und Gottfried Müller. Bei einer Wahlbeteiligung von 60,5 Prozent gewann Scherer mit 59,6 Prozent der Stimmen. Er trat als Kandidat der Fraktion „Hatzebehl e.V.“ an.

Übergabe des Amtes

Die Sitzung wurde vom bisherigen Ortsbürgermeister Karlheinz Henigin eröffnet, der nach 20 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte. Zunächst wurden die neu gewählten Ratsmitglieder verpflichtet. Die 20 Sitze verteilten sich auf sechs Sitze für die Fraktion „Hatzebehl e.V.“ und die CDU-Fraktion, jeweils drei Sitze für die „FWG Hatzenbühl e.V.“ und die „Bürger für Hatzenbühl“ sowie zwei Sitze für die SPD. Da die Beigeordneten nicht in der ersten Sitzung des neuen Rates gewählt wurden, bleiben die beiden bisherigen Beigeordneten vorerst im Amt.

Rückblick und Dank von Henigin

Karlheinz Henigin bedankte sich für die Unterstützung in seinen 30 Jahren in verantwortlichen Positionen, davon zehn Jahre als Beigeordneter und 20 Jahre als Ortsbürgermeister. Er dankte den Gemeinderäten, der Verwaltung, den früheren und aktuellen Bürgermeistern der Verbandsgemeinde sowie allen Gemeindemitarbeitern. Besonders erfreulich sei die hohe Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen. Henigin appellierte an den neuen Rat: „Denkt daran, dass ihr die Bürger im Gemeinderat vertretet und nicht eure eigenen Interessen im Vordergrund stehen dürfen.“ Herausforderungen wie der Bau der neuen Kindertagesstätte und mögliche Neubaugebiete stünden bevor. Henigin vereidigte seinen Nachfolger und übergab ihm die Schlüssel der Gemeindegebäude.

Würdigung und erste Beschlüsse

Steffen Scherer würdigte seinen Vorgänger für dessen Engagement zum Wohle des Ortes und betonte: „Heute geht eine zwanzig Jahre währende Ära zu Ende!“ Der amtierende Beigeordnete Paul Rohatyn listete akribisch auf, was in den 20 Jahren unter Henigin im Dorf voranging und entschieden wurde. Anschließend fällte das Ratsgremium die ersten Beschlüsse, stimmte einstimmig für einen Bauantrag und nahm Spenden an.