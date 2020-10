Schwere Verkehrsunfälle, plötzliche Todesfälle oder andere Unglücke: Die ehrenamtlichen Helfer der Notfallnachsorge des Deutschen Roten Kreuzes stehen Angehörigen in diesen Stunden bei. Nun gab es einen Wechsel im Team.

Im Januar 1995 wurde die Notfallnachsorge Gruppe von Heiner Butz gegründet, als eine der ersten in Rheinland-Pfalz. Seit 25 Jahren wurde die Bellheimer Gruppe von Marianne Jöckle und Heiner Butz aufgebaut, geleitet und ausgebaut. Die Notfallnachsorge-Gruppe mit 15 aktiven ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ist heute nicht nur in ihrem Einsatzgebiet (Landkreis Germersheim, Stadt Speyer und VG Römerberg-Dudenhofen) bekannt, sondern auch weit darüber hinaus.

Marianne Jöckle und Heiner Butz hatten sich das Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen ausgesucht um ihre Verantwortung für die NNS-Gruppe Bellheim mit mehr als 2000 Einsätzen in neue Verantwortungsvolle Hände zu geben. Gleichzeitig bleiben sie als Mitarbeiter für die Gruppe erhalten.

Der Festakt anlässlich des Jubiläums musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Allerdings traf sich die Gruppe, um zumindest intern etwas zu feiern. An diesem Abend übergaben Jöckle und Butz die Gruppenleitung der DRK Notfallnachsorge Bellheim an Florian Weckenmann, welcher in den vergangen Jahren die Gruppenleitung mehr und mehr unterstützt hatte. Mit Martina Rieger aus Germersheim konnte zudem eine neue stellvertretende Gruppenleiterin für die Notfallnachsorge des DRK Ortsverein Bellheim gefunden werden.

