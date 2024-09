Thorsten Rheude wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion im Kreis Germersheim gewählt. Rheude folgt auf Martin Brandl, der nach zehn Jahren an der Spitze der Fraktion das Amt des Landrates zum 1. Dezember übernehmen wird. „Ich habe großen Respekt vor der neuen Aufgabe. Die einstimmige Wahl ist jedoch auch ein großer Vertrauensvorschuss. Ich will versuchen, die verschiedenen Ideen und Bedarfe gut zu moderieren und gemeinsam mit der Kreistagsfraktion Impulse für den Landkreis zu setzen“, teilte Rheude nach der Wahl mit. Rheude kündigte an, sich noch intensiver in das Haushaltsrecht einzuarbeiten. „Meine eigenen Themenschwerpunkte bleiben jedoch zunächst ÖPNV, Infrastruktur sowie die Kinder- und Jugendhilfe. Bei den anderen Themen setze ich auch auf die Expertise meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter und auf eine gute Kooperation innerhalb der Fraktion.“

Die CDU stellt mit 17 Kreistagsmitgliedern – 13 Männer und 4 Frauen – die größte Fraktion im Kreistag. Der Fraktionsvorstand wird durch den Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile komplettiert, der weiterhin als stellvertretender Fraktionsvorsitzender Verantwortung trägt. Zudem übernimmt Tobias Baumgärtner aus Bellheim die organisatorische Leitung als Geschäftsführer der Fraktion.