Aufgrund einer akuten Störung des Zentralrechners muss der erst am 25. März 2022 für den Verkehr freigegebene Wattkopftunnel erneut gesperrt werden. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Donnerstagabend kurzfristig mit.

Grund dafür seien unerwartete technische Probleme: im Rahmen der planmäßigen Tunnelrevision vom 4. bis 8. April 2022 sei vorgesehen gewesen, den ebenfalls in die Jahre gekommenen, störanfälligen Zentralrechner, der unter anderem für die Steuerung der Lüftungsanlage im Brandfall zuständig ist, zu erneuern. Nun bereitet der Rechner nur wenige Tag vor seinem planmäßigen Austausch laut Regierungspräsidium erhebliche Probleme. Deshalb muss der Tunnel aus Sicherheitsgründen vorzeitig erneut in der Nacht zum 1. April 2022 gesperrt werden. „Die für die Programmierarbeiten und den Austausch beauftragte Firma wurde angewiesen, die Arbeiten schnellstmöglich vorzunehmen“, heißt es in der Pressemitteilung.