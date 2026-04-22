Lustadts Wahrzeichen wird saniert: Der Wasserturm erhält zunächst eine neue Treppe. Der Aufstieg zu den beiden Wasserkammern soll dadurch sicherer werden.

Der zirka 50 Meter hohe Trinkwasserspeicher, den der Zweckverband für Wasserversorgung „Germersheimer Nordgruppe“ betreibt, ist 66 Jahre alt und verfügt über ein Speichervolumen von 1000 Kubikmetern. Bereits Anfang der 2000er-Jahre wurden Undichtigkeiten im Bereich der Wasserkammern in einer ersten Sanierungsphase abgedichtet. Nun stehen wieder Arbeiten an, um Mängel zu beheben, die bei Begehungen festgestellt wurden.

Bereits bei der Beratung des Doppelhaushalts 2025/26 im Dezember 2024 hatte Werkleiter Rüdiger Butz betont, dass die Sanierung des Wasserturms mit Errichtung eines neuen Treppenturms „höchste Priorität“ habe, „um einen sicheren Zugang auf entsprechender Ebene zu schaffen“. Das Problem: Die vorhandene Aufstiegshilfe weist arbeitssicherheitstechnische Mängel auf. „Wer schon mal hochgegangen ist, weiß, was das heißt: Da muss man schon schwindelfrei sein“, betonte Uwe Rehm vom beauftragten Ingenieurbüro Dilger.

Niedriges Geländer, schmale Stufen

Seinen Angaben zufolge ist das Geländer nur 95 Zentimeter hoch – und die Treppenstufen sind lediglich 70 Zentimeter breit. Aus arbeitsschutztechnischer Sicht seien jedoch eine Geländerhöhe von mindestens 1,10 Meter sowie eine Treppenbreite von einem Meter gefordert.

Laut Rehm soll der neue Treppenturm, eine Stahlkonstruktion mit Stahlbetonstützen, im Turmschaft errichtet werden. Die Nettobaukosten bezifferte der Experte auf 517.000 Euro. „Die Preise sind dem jetzigen Marktgefüge angepasst. Die Energiekostensituation ist berücksichtigt“, betonte Rehm angesichts der energieintensiven Stahlherstellung. „Was da aber noch kommt, kann ich nicht sagen“, so Rehm.

Einstimmig segnete die Verbandsversammlung die Treppenplanung ab. Jetzt muss das Projekt ausgeschrieben werden. Übrigens: Um Kosten zu sparen, bleibt die alte Treppe erhalten und wird abgesperrt, damit sie nicht mehr begangen werden kann.