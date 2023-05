Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie sehr inzwischen auch die Wasserversorgung vom weltweiten Netz abhängt, zeigt ein Vorfall in den vergangenen Tagen. Nachdem das Wasserwerk offline gegangen war, kam es in drei Ortsgemeinden zu Rohrbrüchen. Die Auswirkungen sind auch noch in der kommenden Woche zu spüren.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. auf 25. März) fiel im Bereich des Wasserwerks Jockgrim das Internet für eine Stunde aus. Das Wasserwerk des Zweckverbands für Wasserversorgung