Die Themen Umweltschutz und Energiewende sind in den Monaten seit Ausbruch der Corona-Pandemie in den Hintergrund gedrängt worden. Nach dem dritten viel zu trockenen Sommer in Folge und einem mit dadurch massiven Baumsterben und Ernteausfällen, um nur einige Folgen zu nennen, ist immer noch ein „bewusster Umgang mit Energie heute wichtiger denn je“. Diese meinen auch die Partner der „EnergieAgentur" Speyer-Neustadt/Südpfalz.

Die Agentur wurde 1992 als Projekt der Stiftung für Ökologie und Demokratie gegründet und hat mit ihrem Engagement zahlreiche Energiespar-Vorzeigeprojekte möglich gemacht.