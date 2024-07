In Deutschland soll ein Wasserstoff-Kernnetz aufgebaut werden. Eine 59 Kilometer lange Leitung soll durch die Südpfalz verlaufen und Ende 2030 in Betrieb gehen. Darauf weist der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) hin. Hintergrund: Die Fernleitungsnetzbetreiber legten der Bundesregierung diese Woche Pläne und einen Antrag für insgesamt 9666 Kilometer Leitungen vor. Die Leitung durch die Südpfalz verbinde die Industriezentren Ludwigshafen und Karlsruhe miteinander. Die Pipeline habe sich im Antrag gegen ein rechtsrheinisches Modell, bei dem die Südpfalz außen vor gewesen wäre, durchgesetzt, teilt Gebhart mit. Die Investitionskosten für die Leitung betragen 172,9 Millionen Euro, die jährlichen Betriebskosten liegen bei 1,4 Millionen Euro. Wie Gebhart im Gespräch mit dem Unternehmen Gascade, das die Leitung betreiben wird, erfahren habe, wird die Leitung überwiegend unterirdisch verlaufen und in der Nähe bereits vorhandener Infrastruktur, zum Beispiel der B9, entlanglaufen. „Der Zugang zu Wasserstoff ist eine riesige Chance für die Region“, so der Abgeordnete und Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie.