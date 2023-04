Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ruckelfrei und fast geräuschlos geht es mit dem Brennstoffzellen-Lkw auf die Piste. Kurz aufs Gas und dann ... Eine Testfahrt.

„Es fühlt sich ein bisschen an wie S-Bahn-fahren“, sagt Steffen Krause, der am Steuer des Brennstoffzellen-Lkw aus der Daimler-Entwicklungsabteilung in Wörth sitzt. Kurz nach Verlassen