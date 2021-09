Ein havariertes Sportboot lief am Sonntag kurz nach 12 Uhr auf dem Rheinsheimer Grund in der Nähe des Germersheimer Hafens fest und konnte sich mittels Anker im Strom halten. Bei Rheinkilometer 386,5 kam das Boot laut Wasserschutzpolizei zum Stehen. Bei der Vorbeifahrt eines Tankmotorschiffes und der dadurch verursachten Wellen und Sogwirkung der Schraube habe sich der Anker losgerissen und das Sportboot trieb weiter manövrierunfähig in der stark befahrenen Fahrrinne. Die Wasserschutzpolizei nahm das Boot längsseits bis zum Hafen Germersheim auf. Auffällig sei laut Polizei das Verhalten einiger Sportbootfahrer gewesen, die teilweise sehr eng am Havaristen vorbeigefahren seien, obwohl eine Hinweisfahne und Blaulicht auf die Havariestelle hinwiesen. Das vorbeifahrende Tankmotorschiff müsse mit einer Anzeige der Wasserschutzpolizei rechnen, heißt es in der Pressemitteilung.