Die Wasserschutzpolizei in Germersheim hat einen neuen Leiter. Er heißt Mathias Dapprich, ist Polizeihauptkommissar und kommt von der Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen.

In einer Feierstunde auf dem Gelände der Wasserschutzpolizeistation Germersheim wurde Dapprich am Dienstag, 28. April, in sein Amt eingeführt. Er tritt die Nachfolge von Stephan Hammer an, der sich Ende Februar in den Ruhestand verabschiedet hat. Das Personalauswahlverfahren habe sich etwas in die Länge gezogen, deshalb habe es eine Lücke in der Führung gegeben, sagte Polizeioberrat Marcel Wirdemann. „Wir hatten viele gute Bewerber, und den besten haben wir ausgewählt“, betonte Wirdemann, der sich zugleich bei Lars Diehl bedankte, der die Station kommissarisch geleitet hat. Dapprich, der 2006 in den Polizeidienst eingetreten ist, habe konsequent seinen Weg beschritten, lobte Katja Falkenstein, Leiterin der Wasserschutzpolizei in Rheinland-Pfalz, den neuen Dienstellenleiter. Sie hob auch Dapprichs sportliche Leistungen hervor. So war der 41-Jährige Europameister im Speerwurf in der Altersklasse 35. Er habe immer das Ziel gehabt, zur Wasserschutzpolizei zu gehen, betonte Dapprich: „Seit meiner Kindheit haben mich Wasser, Flüsse, Schifffahrt und alles, was mit Nautik zu tun hat, begeistert.“ Aus dem Sport wisse er, wie wichtig ein gutes Team sei, eine Dienststelle lasse sich nicht im Sololauf leiten. Er versprach eine klare Kommunikation und entschlossenes Handeln. „Wenn Probleme auftreten, werden wir diese nicht verwalten, sondern gemeinsam lösen“, sagte Dapprich. Der Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizei Germersheim reicht von der deutsch-französischen Grenze bis in den Raum Brühl und umfasst unter anderem bedeutende Binnenhäfen, Containerterminals, Gefahrgutumschlagplätze sowie stark genutzte Freizeit- und Naturräume.