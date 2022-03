Die rund 900 Büchelberger werden wieder mit Trinkwasser versorgt. Darüber informierte die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr. Durch Luft in den Leitungen könne es nach dem ersten Öffnen von Wasserhähnen zu einem unregelmäßigen Wasserfluss kommen. Der Rohrbruch in der rund 450 Meter langen Leitung zwischen dem Wasserturm und Büchelberg wurde offenbar erfolgreich repariert.

Entdeckt wurde der Rohrbruch am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr von einem Mann, der mit seinem Hund Gassi ging, informierte Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner (CDU). Das Wasser drückte sich durch den Boden und bildete bereits ein Rinnsal.