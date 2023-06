Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Hauptstraße Freckenfeld ist die Ortsdurchfahrt seit Mittwochmittag gesperrt. Das meldet die Verbandsgemeinde Kandel auf ihrer Homepage.

Auch die Trinkwasserversorgung im Ort ist betroffen. Die Reparatur des Wasserrohrbruches erfordere eine weitere Aufgrabung, um die in Beton gefasste Trinkwasserleitung um ein Betonbauwerk zu verlegen, heißt es auf der Website. Die weitere Aufgrabung erfolge so, dass die bestehende Trinkwasserleitung beidseitig des Wasserrohrbruches verschlossen und die Trinkwasserversorgung voraussichtlich

am Mittwochnachmittag wieder aufgenommen werden könne. Anschließend erfolge die Instandsetzung der Trinkwasserleitung.

Die Notversorgung mit Trinkwasser sei derzeit mit einem IBC-Behälter vor Ort und der Errichtung einer Entnahmestelle mittels Standrohr in der Raiffeisenstraße/ Ecke Am Gräfenberg gesichert. Die Sanitäranlagen in der Gräfenberghalle stehen zur Nutzung zur Verfügung.

Der Verkehr der Ortsdurchfahrt Freckenfeld (L546) wird von Fahrtrichtung Schaidt weiterhin über die Wattstraße in Freckenfeld (K24) und von Minfeld kommend über die Holzgasse in Minfeld (K16), jeweils über die K15 Richtung Langenberg und Richtung Schaidt, umgeleitet.

Ein Zeitpunkt zur Aufhebung der Vollsperrung könne derzeit nicht benannt werden.