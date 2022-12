Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der unteren Hauptstraße musste im Bürgerhaus eine Wasserentnahmestelle eingerichtet werden. Bemerkt wurde der Schaden am Donnerstagvormittag. „Der Rohrbruch war massiv“, sagt Ortsvorsteher Kurt Geörger, der schätzt, dass rund 80 Bürger betroffen waren. Zunächst habe man überlegt, zur Versorgung der Menschen einen Hydranten zu setzen. „Das war bei den Temperaturen nicht möglich, der wäre uns vermutlich eingefroeren“, so Geörger. Deshalb wurde das Bürgerhaus geöffnet. Am Freitagnachmittag war das Wasserrohr repariert. „Es hat alles reibungslos funktioniert“, zeigt sich der Ortsvorsteher zufrieden.