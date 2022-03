[Aktualisiert: 10. März, 14.50 Uhr] Büchelberg wird voraussichtlich am Donnerstag gegen 18 Uhr wieder mit Trinkwasser versorgt. Das erwartete der Leiter der Wörther Stadtwerke, Georg Werling, um die Mittagszeit. Das Leck in der rund 450 Meter langen Leitung zwischen dem Wasserturm und Büchelberg sei gefunden. Es werde derzeit repariert. „Sollte das das einzige Leck sein, gehen wir davon aus, dass um 18 Uhr das Wasser wieder fließt“, so Werling. Nach der Reparatur müssten aber zuerst die Rohre gespült und Wasserproben analysiert werden. Seit dem Mittag können sich die Büchelberger am Feuerwehrhaus mit Brauchwasser versorgen. „Ich betone: Brauchwasser“, sagt Werling: „Damit kann man sich mit einem Eimer Wasser holen, um zum Beispiel die Toilette durchzuspülen.“ Zum Trinken sei dieses Wasser nicht geeignet. Die Löschwasserversorgung sei schon in der Nacht gesichert worden: „Da hat die Feuerwehr toll reagiert“, sagt Werling.

Zu dem Wasserrohrbruch war es am Mittwoch gekommen, weshalb das komplette Dorf aktuell noch ohne Leitungswasser ist. Wie die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch mitgeteilt hatte, liegt die Schadstelle zwischen Wasserturm und dem Versorgungsnetz des Ortes, wodurch der Druck im Leitungsnetz fehlt. Die Feuerwehr bittet darum, den Notruf nicht für Nachfragen zum Stand der Reparatur zu nutzen, sondern nur im Notfall. Die Löschwasserversorgung in der 900-Seelen-Gemeinde ist laut Feuerwehr nicht gefährdet.