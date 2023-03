Die bei einem Großeinsatz am Dienstag aus dem Rhein bei Oberhausen-Rheinhausen geborgene Leiche wurde im Zuge von regulären Kontrollarbeiten gefunden. Darauf weist Jens Abendroth, Leiter der Speyerer Außenstelle der Wasser- und Schifffahrtsdirektion hin. Fachkräfte müssten regelmäßig die sogenannten Tonnen abfahren und kontrollieren. Dabei würden unter anderem Verankerungen und richtige Position geprüft. Diese Tonnen seien schwimmende Schifffahrtszeichen, die die Fahrrinne markieren und auf etwaige Hindernisse hinweisen. Bei der Kontrolle müssten sie bis zum Verankerungsstein aus dem Wasser geholt werden. Am vergangenen Dienstag sei beim Anheben aufgefallen, dass sich in etwa einem Meter Tiefe eine Leiche befand. Um keine Spuren zu verwischen haben man die Tonne wieder abgesenkt und den Toten dann erst zusammen mit der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei geborgen. Abendroth weist ausdrücklich darauf hin, dass es grundsätzlich untersagt sei, Boote an diesen Tonnen zu befestigen, „auch nicht für eine kleine Pause“.