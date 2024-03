Die am 8. März am Altrhein bei Neuburg geborgene männliche Wasserleiche ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau obduziert worden. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion konnte die genaue Todesursache aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung nicht festgestellt werden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Landau. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung haben sich demnach bei der Obduktion nicht ergeben. Nach Einschätzung der Rechtsmedizin ist von einem mittleren bis fortgeschrittenen Lebensalter des Verstorbenen und einer Liegezeit des Leichnams von mehreren Wochen auszugehen. Die Identität des Verstorbenen konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Landau, auch zur Identifizierung des Verstorbenen, dauern an.

Der etwa 1,70 Meter große Verstorbene war mit einer braunen Winterjacke, einer schwarzen Fleecejacke, einem hellen Langarmshirt, einem hellen Unterhemd, einer schwarzen Cargohose mit Gürtel und dunklen Sneakers der Marke Skechers bekleidet.