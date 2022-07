Eine gute Nachricht für die acht kleinen Wasserkraftwerke in der Südpfalz und die 189 in Rheinland-Pfalz. Die von der Bundesregierung geplante Streichung der Förderung von Kleinkraftwerken bis 500 Kilowatt ist vom Tisch. In der letzten Woche vor der parlamentarischen Sommerpause hat die Ampelregierung in Berlin ihre Pläne zurückgenommen. Das teilte der Bundestagsabgeordnete und Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Thomas Gebhart (CDU), am Mittwoch mit. Es wäre laut Gebhart auch nicht vermittelbar gewesen, „der kleinen Wasserkraft bis 500 kW die finanzielle Grundlage zu entziehen“. Ihre Zukunft sei gesichert. „Auch aus Klimaschutzgründen ist es vernünftig, die Potenziale der Wasserkraft zu nutzen“, so Gebhart.