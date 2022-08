Es gibt offenbar Bauern, die illegal Wasser abzapfen. Die Behörden müssen strenger kontrollieren.

Tom Selleck, bekannt aus der Serie „Magnum“, machte vor ein paar Jahren Negativschlagzeilen. Dem Schauspieler wurde vorgeworfen, Wasser aus einem öffentlichen Hydranten gestohlen zu haben, um das Grün auf seiner Ranch zu versorgen. Wasser ist in Kalifornien ein knappes Gut. Deshalb schreibt der US-Bundesstaat Wassereinsparungen vor.

So extrem ist die Lage in der Südpfalz nicht. Noch nicht. Doch auch hier gibt es Wasserdiebe. Manche Landwirte melden deutlich geringere Wassermengen an als nötig wären, um ihre Ackerflächen zu beregnen. Vertrocknen lassen die Bauern ihre Feldfrüchte aber wohl nicht. Das Wasser muss also woanders herkommen.

Fakt ist: Immer wieder sind Landwirte erwischt worden, weil sie illegale Brunnen genutzt oder Zähler manipuliert haben. Wasserdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt, denn das Wasser gehört uns allen. Die Behörden müssen deshalb strenger kontrollieren.