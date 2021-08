Die Lämerscher Wasserhinkelfasenachter haben es zur ihrer Tradition gemacht, jährlich für einen guten Zweck zu spenden. Obwohl die diesjährige Kampagne wegen der Corona-Schutzmaßnahmen bis auf eine kleine Online-Fasenacht ausfiel, wollen die Fasenachter an dieser Gepflogenheit festhalten. Angesichts des immensen Leids und der Schäden nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sollen bedürftige Flutopfer dieses Landstrichs bedacht werden. Die Spende von je 555,55 Euro gehen an die besonders schwer betroffene Gemeinde Schuld sowie für die Gemeinde Ahrweiler an den gleichnamigen Landkreis, die die Auszahlung an die betroffenen Bürger übernehmen. Mit insgesamt 1111,11 Euro haben die Wasserhinkelfasenachter den bisher üblichen Spendenrahmen erhöht.