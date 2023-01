Zum Start in die heiße Phase der ersten Kampagne seit 2020 küren die Lämerscher Wasserhinkelfasenachter am kommenden Samstag, 14. Januar, beim Krönungsball das Prinzenpaar. Bei dem traditionellen Galaball der Leimersheimer Vereine spielt das Duo Wolfgang und Harry zum Tanz. Neben der Vorstellung des Prinzenpaares und der Krönungszeremonie wird in den Tanzpausen ein kleines Rahmenprogramm das Publikum unterhalten. Der Krönungsball findet um 20.11 Uhr in der Hugo-Dörrler-Halle statt. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Karten können noch bei Michael Huber, Telefon 07272 77360 oder an der Abendkasse erworben werden.