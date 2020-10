Bei den Lämerscher Fasenachter ist es schöne Tradition, dass nach einer erfolgreichen Kampagne eine „närrische“ Summe an einen guten Zweck gespendet wird. In diesem Jahr fiel die Entscheidung unter anderem auf das Kinderhospiz Sterntaler, das sich über 333,33 Euro freuen darf – nicht nur, weil dort hervorragende und sehr wichtige Arbeit geleistet wird, sondern auch weil in diesem besonderen Jahr dort noch schwierigere Umstände herrschen, die noch mehr Geld verschlingen, wie die Wasserhinkel Fasenachter mitteilen. Zudem seien der größte Teil der Veranstaltungen, bei denen in den vergangenen Jahren Geld erwirtschaftet wurde, infolge von Covid-19 weggebrochen, sodass die Spende umso mehr Wert gehabt habe.

Wer am Ende des Monats noch den einen oder anderen Euro übrig hat und etwas Gutes tun möchte, ist als Spender beim Kinderhospiz Sterntaler herzlich willkommen.

Spendenkonto

Kinderhospiz Sterntaler, IBAN: DE19 4306 0967 6026 3478 00, BIC: GENODEM1GLS.