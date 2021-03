Bereits am 10. Januar gab es einen Wasserrohrbruch in der Bahnhofstraße/Ecke Schillerstraße. Die Bereitschaft der Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe (WGS) stellte nach dem Öffnen der Straße fest, dass zur Reparatur notwendige Teile fehlten. Die Leitung im Bereich des Rohrbruchs wurde getrennt und die offenen Enden verschlossen. Jetzt sind die Teile geliefert worden. Da zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit eine Reparatur unabdingbar ist, wird der Wasserversorger diese am Donnerstag, 4. März, vornehmen. Aus Rücksicht auf die drei Friseur-Unternehmen, die während dieser Reparaturzeit ohne Wasser sein werden, wird der Arbeitsbeginn auf 5 Uhr vorverlegt. Ziel ist es, dass die Friseure pünktlich ab 8 Uhr wieder Wasser zur Verfügung haben. Verkehrstechnisch ist mit Behinderungen während der Reparatur zu rechnen, zumal in ganz Jockgrim viele Umleitungen vorliegen.