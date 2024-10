Derzeit gibt es am Europa-Gymnasium Wörth massive Probleme mit dem Boden in der Sporthalle. Darüber informierte Baudezernent Michael Gauly in der jüngsten Sitzung des Kreistags. Hintergrund sei, dass wohl infolge von Starkregen Wasser eingedrungen sei.

Obwohl die Dacheinläufe regelmäßig inspiziert würden, habe sich der Einlauf zu einem Rohr leicht verschoben. Dies könnte im Zuge von Bauarbeiten passiert sein, sei aber schwer nachweisbar, hieß es. In der Folge sei das Wasser neben dem Rohr an der Wand entlang gelaufen und unter den Boden gelangt. Dies sei erst spät bemerkt worden. Man sei erst nach Hinweisen von Sportlern, die in der Halle trainieren, auf das Problem aufmerksam geworden, so Gauly.

Zwar bräuchte man mit Blick auf die kommenden Abiturprüfungen Anfang 2025 eine Lösung. Aber da das Gebäude des Gymnasiums unter Denkmalschutz stehe kosteten die Abstimmungen mit den Behörden viel Zeit, erläuterte Gauly. So seien die Fallrohre jetzt in der Wand verbaut und deshalb nicht einsehbar. Der Plan, diese Rohre nach außen zu legen, seien von der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Mainz verboten worden. Nun müsste mit sogenannten Inlinern innerhalb der Rohre gearbeitet werden.

RHEINPFALZ-Informationen zufolge soll es erste Hinweise auf Probleme mit dem Hallenboden schon Ende 2023 gegeben haben, seit März 2024 wird am Hallenboden gearbeitet.