Neue Bäume, neue Pflanzen , neue Pflanzkübel. Pflanzgefäße aus Cortenstahl, der Rost, der als edel und Zierde gilt, sind gerade sehr gefragt in der Garten- und Straßengestaltung. Sehr gefragt ist zurzeit auch Waldemar Malinowski, der an diesen Sommertagen von morgens bis abends mit seinem Wasserlaster in der Stadt unterwegs ist und die Pflanzkästen sowie viele in Germersheim neu gepflanzte Bäume mit Wasser versorgt.