Das Gerücht hält sich schon länger, nun ist es offiziell: Wasgau gibt seinen Markt am Ortsrand von Schaidt auf. Wirtschaftliche Faktoren nennt das Unternehmen als Grund. Was passiert nun mit den Mitarbeitern? Und was mit dem Gebäude?

Am Donnerstagnachmittag wurden die Beschäftigten in einer kurzfristig anberaumten Mitarbeiterversammlung von der Geschäftsführung über die Schließung des Wasgau-Frischmarktes