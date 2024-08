Projektleiter Andreas Kramatschek, der den Neubau des Wasgau-Frischemarkts in Neupotz betreut, informierte über den Stand der Dinge. Der Eröffnungstermin ist bestätigt.

Ein lang gehegter Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger geht mit der Eröffnung des Wasgau-Markts in Erfüllung. Lange wurde darüber im Vorfeld auch diskutiert. Nach Angaben von Andreas Kramatschek sind jetzt alle Genehmigungen und Bescheide eingegangen. Alle Beteiligten hätten an einem Strang gezogen, um den ehrgeizigen Terminplan möglich zu machen. Fristgerecht wurden die Arbeiten am Donnerstag, 12. August, begonnen, so Kramatschek, der die Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmer MCC Plan & Bau lobte. Zuvor schon habe die Firma Jäger – Südpfalz aus Waldhambach ab Freitag, 17. Juni, die Geländeauffüllung und weitere Erdarbeiten ausgeführt. Deren Arbeiten konnten am Montag, 8. August, abgenommen werden.

In seinem detaillierten Bericht ging der Projektleiter auch auf einige Beschwerden von direkten Anwohnern ein, die sich über Lärm, Vibrationen und auch Staubbelastung beklagt hatten. Hier habe er sofort den Dialog mit den Betroffenen aufgenommen und die Probleme besprochen. Allerdings bat er um Verständnis dafür, dass es an einer Baustelle nicht ganz ohne Störungen gehen könne, die in einem sonst eher ruhigen Wohnumfeld stärker wahrgenommen würden.

Über den Applaus aus den Reihen der Ratsmitglieder und der Zuhörer habe er sich persönlich gefreut, räumte Kramatschek gegenüber der RHEINPFALZ ein. Er gebe alles, wenn er ein Projekt übernehme, von dem er nach 30-jähriger Erfahrung so fest überzeugt sei, meinte er. So habe er schon viele Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen können, sagt Kramatschek, der sich als Teamarbeiter versteht und offen und kollegial mit den weiteren Beteiligten zusammenarbeiten möchte. Auch Mark Hoffmann von der bauausführenden Firma MCC Plan & Bau geht davon aus, dass man den Bauzeitenplan einhalten kann. Eröffnung des Wasgau-Frischemarkts noch vor Ostern 2025 sei das gemeinsame Ziel.