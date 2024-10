Am Ende des Weiherstegs am Ortsrand von Leimersheim befindet sich am Erlenbach ein ehemaliger Waschplatz, der durch den Uferbewuchs verwildert ist. Auf Anregung von Einwohnern ist beabsichtigt, den Waschplatz freizulegen und als Platz zum Verweilen zu reaktivieren. Wie in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats mitgeteilt wurde, ist geplant, drei Erlen entlang des Baches zu pflanzen, wobei die erste direkt am Waschplatz als Schattenspender dienen soll. Eine Sitzbank und ein Abfalleimer sollen das Ensemble ergänzen. Blühmischungen sollen den Wuchs von Brennnesseln unterdrücken. Auf Anregung von Isabell Boltz (CDU) soll zusätzlich, abgesetzt von der Sitzbank, eine Hundetoilette aufgestellt werden.