Jagdverbände und Automobilclubs warnen vor ruckartigen Ausweichmanövern. Hier bestehe die Gefahr, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren und in den Gegenverkehr oder von der Straße abzukommen. Von Fernlicht geblendetes Wild bleibt einfach stehen, deshalb sofort abblenden, bremsen und Lenkrad festhalten, eventuell hupen. Im Fall einer Kollision den Wagen abstellen, Warnblinker einschalten und Warndreieck aufstellen, dann die Polizei verständigen. Von verletzten Tieren halte man sich am besten fern, um sie nicht in zusätzliche Panik zu versetzen.