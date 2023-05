Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Automat sorgt seit Wochen für Gesprächsstoff in der Rheinstadt. Der „Haschautomat“ bietet ein buntes Sortiment an so genannten „Vapes“ und Produkten, die den Wirkstoff HHC enthalten. Die sollen „Legal Highs“ sein – also eine Drogenwirkung haben, aber legal sein. Suchtexperten sehen das mit Sorge.

Sowohl die Aufstellung des Automaten als auch die darin angebotenen so genannten „Vapes“ und HHC-haltigen Produkten sind legal und in Deutschland zugelassen, betont