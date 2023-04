Rund 20 Jugendliche aus Lingenfeld und der Umgebung haben sich zusammengetan und die erste Landjugend im Kreis Germersheim gegründet. Die jungen Leute wollen vor allem die Gemeinschaft pflegen und haben dafür schon ein paar Ideen.

Angefangen hat alles im Jahr 2021, als eine Freundesgruppe einen Faschingswagen gebaut und damit über die Feldwege und durch Lingenfeld gefahren ist. Die Jugendliche verteilten dabei im Ort Süßigkeiten an Kinder. „Durch Corona war nicht viel möglich, wir haben uns oft getroffen und angefangen den Wagen zu bauen“, erinnert sich Nico Behr. Der 19-Jährige ist der Älteste in der neugegründeten Landjugend Lingenfeld und hat das Amt des männlichen Vorsitzenden übernommen. Sein weibliches Pendant ist Laura Dexler.

Rund 20 Jugendliche ab 15 Jahren sind am vergangenen Samstag zur Gründungsversammlung der Landjugend Lingenfeld gekommen. „Wir wollten unser Handeln auf rechtlich sichere Füße stellen“, sagt Nico Behr und verweist auf die Dachorganisation Landjugend Rheinhessen-Pfalz, über die sich die Jugendlichen vorab informiert haben.

Die Landjugend besteht aus jungen Menschen, die durch Aktionen einen frischen Wind in die Gemeinden bringen und etwas bewegen wollen. Mit diesem Leitbild konnten sich die Jugendlichen aus Lingenfeld und der Umgebung identifizieren. Sie haben sich vorgenommen, einen neuen, „ein bisschen größeren“ Faschingswagen zu bauen. „Wir hoffen, dass nächstes Jahr auch wieder Umzüge in Westheim, Germersheim, Rheinsheim und Mechtersheim stattfinden und wir mitfahren können“, sagt Nico Behr. Außerdem plant die Landjugend eine Jugendparty und einen Stand beim Straßenfest.

Im Vordergrund bei all ihrem Tun steht die Gemeinschaft. „Wir schauen immer, welche Events am Wochenende sind und besuchen sie gemeinsam“, sagt der Landjugend-Vorsitzende. Zuletzt stand zum Beispiel der Besuch der Weinbergnacht in Bad Dürkheim auf dem Programm, geplant ist auch ein Ausflug zum Loschter Handkeesfescht.

Jeder darf mitmachen

Außerdem soll es Führungen durch Betriebe geben. Sehr viele Jugendliche, die nun Mitglieder der Landjugend sind, haben einen Bezug zur Landwirtschaft. Nico Behr arbeitet etwa als Traktorfahrer in einem Betrieb in Kandel mit, andere sind auf einem Hof aufgewachsen, wiederum andere haben Verwandte, die in der Landwirtschaft tätig sind. Daher spielen grüne Berufe und deren Entwicklung bei der Landjugend eine besondere Rolle.

Parteipolitik soll nach Angaben des Dachverbands dagegen kein Thema sein. Die Jugendlichen agieren vielmehr offen, ungebunden, überkonfessionell und wollen Gemeinschaft, Freundschaft, Demokratie und Verantwortung in den Vordergrund stellen. „Unser ehrenamtliches Engagement basiert auf christlichen Werten, dabei vereinen wir Trends und Traditionen. Chancengleichheit aller Geschlechter ist Basis unserer Arbeit“, heißt es im Leitbild des Landjugend-Dachverbands.

Wer bei der Lingenfelder Landjugend mitmachen will, kann die Gruppe über ihren Instagram-Account „Landjugend_lingenfeld“ oder eines der Mitglieder kontaktieren. Dem Vorstand gehören außer Nico Behr und Laura Dexler noch Rouven Roth, Kim Klüners, Luka Amourette, Linus Klein, Greta Hostermann, Simon Bachmann, Yonah Ströbele und Hannah Dörr an. Die Kommunikation vor Verabredungen läuft größtenteils über eine Whatsapp-Gruppe. Nico Behr freut sich, dass sich bereits bei der Gründungsversammlung neue Leute kennengelernt haben und eine Gemeinschaft entstanden sei.

Lingenfelds Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) ist über das Engagement der Jugend im Dorf begeistert. „Ich bin sehr glücklich, dass sich die erste Landjugend-Gruppe des Landkreises Germersheim in Lingenfeld gegründet hat“, sagt er und sichert seine volle Unterstützung zu.