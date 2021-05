Menschen neigen in Krisenzeiten zu seltsamen Reaktionen. Feindseliges Verhalten unter deutschen und französischen Grenznachbarn war noch vor wenigen Wochen kein Thema. Deutsche mit aggressivem Verhalten sind nun mancherorts übel aufgefallen, haben die französische Volksseele zum Kochen gebracht. Wie ist das an der Grenze zu Lauterbourg?

Es ist nicht viel los auf den Parkplätzen des kleinen Einkaufszentrums von Berg. Eigentlich sind die beiden Supermärkte und der Textil-Discounter für viele Grenzgänger und Einheimische seit Jahren ein beliebter Anziehungspunkt. Doch mit der Grenzschließung hat sich das Bild geändert. Die Läden sind nur noch spärlich besucht. Die Franzosen scheinen zu fehlen.

Ein Trio verlässt einen Supermarkt und strebt mit gefüllten Einkaufswägen ihren Autos mit französischen Kennzeichen zu. Sie stellen sich als Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma heraus, die die Regale des Marktes befüllen. Sie dürfen hier also einkaufen. Aber nur in dem Laden, wo sie arbeiten „und nicht in den beiden anderen“, sagt die Frau. Zu Beginn der Pandemie seien sie noch beschimpft worden: „Ihr seid doch Franzosen und habt gar kein Recht, hier zu sein“, sagt sie. Ganz schlimm sei das gewesen. Immerhin seien diese Vorwürfe aber nicht von den Stammkunden gekommen, sondern von offensichtlich ortsfremden Gelegenheitskäufern.

„Wir sind doch alle gleich“

Alle Drei wohnen im benachbarten Lauterbourg. Normalerweise benötigen sie zehn Minuten hierher. Jetzt kann es wegen des Umwegs über den großen Grenzübergang schon einmal eine Stunde oder mehr werden. Dabei sei oftmals nur noch Arbeit für ein paar Minuten da, weil die Kunden fehlen. Die Frau ist enttäuscht: „Wir sind doch alle gleich, ob Türken, Deutsche oder Franzosen. Das ist am Ende doch eine Frechheit, dass wir dafür verantwortlich gemacht werden! Wir wollen doch auch schaffen und brauchen das Geld.“

Drinnen in einem der Supermärkte arbeitet eine weitere Frau aus dem Elsass. Kurz angesprochen unterbricht sie ihre Arbeit. Es sei sogar schon vorgekommen, dass die Polizei in den Laden gekommen ist und nach den Besitzern der draußen stehenden Autos aus Frankreich gefragt hat. Wenn man hier nicht arbeiten würde, dann müsse man eine Strafe zahlen. Auch sie ist sehr aufgeregt und erzählt von Grenzbeamten, die morgens mit der Taschenlampe in die Autos leuchten, ob sich ja nicht noch jemand irgendwo versteckt. „Wir sind doch keine Verbrecher. Aber zum Schaffen sind wir gut genug“, sagt sie empört. Etwa 70 bis 80 Prozent der Kunden kämen sonst aus Frankreich und jetzt ist hier alles leer. Aber sie ist froh, dass der Arbeitgeber und ihre deutsche Kollegen zu den Elsässern stehen und keinerlei Berührungsängste haben. Niemals habe sie sich so etwas vorstellen können. Am Ende sagt sie verzweifelt: „Hoffentlich bleiben Deutsche und Franzosen einig. Es war doch alles so schön!“

Fehlt es an Sensibilität für die Geschichte?

Draußen auf dem Parkplatz beladen deutsche Kunden ihre Kofferräume. Hannelore Stieber aus Berg, sie ist 75, ist eine von ihnen und bekommt „richtig Gänsehaut“, wenn sie auf die Vorkommnisse angesprochen wird. Als sie erstmals davon hörte, habe sie es nicht glauben können. Vielleicht hätten jüngere Menschen einfach nicht mehr die Sensibilität für die Bedeutung der Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft.

Auch eine weitere Kundin, die noch ihre Tochter im Einkaufswagen sitzen hat, dachte zunächst an eine maßlose Übertreibung der Medien, weil sie es nicht fassen konnte. Und nein, natürlich habe sie kein schlechtes Gefühl, wenn Franzosen hier arbeiten.

Fürs Baguette über die Grenze

Einige Meter entfernt steht mit mustergültigem Abstand eine Gruppe deutscher Kunden und schwätzt gemütlich miteinander. Der Berger Dirk Brunner ist fassungslos: „So ein Schwachsinn, und das in der heutigen Zeit!“ Und es könne doch nicht sein, „dass wegen dem Virus das gute Verhältnis den Bach runtergeht“. Zusammen mit dem Skandal um den Queidenbacher Pfarrer Patrick Asomugha bilanziert er: „Die Leute sind doch krank im Kopf.“ Und überhaupt. Im Sommer hole er in Lauterbourg morgens immer sein Baguette. „Warum soll ich jetzt anfangen, hier denen jetzt die Autos zu zerkratzen?“

Ulrike Scharinger aus Neuburg hofft nur noch eines: „Wir können nur noch gucken, dass wir das alles so gut wie möglich über die Bühne bringen.“ Sie sagt es mehr mit Hoffnung als festem Glauben in der Stimme.