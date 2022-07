Jüngst war einem Artikel Intimes aus dem Liebesleben eines Südpfälzer Paares zu erfahren, das an einer TV-Sendung teilgenommen hatte. Die Redaktion hatte sich dafür entschieden, diesen Text an prominenter Stelle zu drucken. Das sind die Gründe dafür.

Michelle hat mit Marc-Robin Schluss gemacht, weil er sie betrogen hat. Das war in der „Germersheimer Rundschau“ am 12. Juli zu lesen. Warum uns das interessiert? Weil es nicht privat geschah. Marc-Robin hatte nicht bei einem Dorffest in einer dunkeln Ecke fremdgeküsst, sondern vor laufenden Kameras in einem TV-Format auf einem Privatsender. Das junge Paar war dort als Traumpaar gestartet und schließlich gescheitert. Dennoch: Warum musste diese Geschichte ausgerechnet als Aufmacher erzählt werden? Das haben sich einige Leser danach in Leserbriefen erkundigt.

Natürlich ist ein solcher Text pure Unterhaltung. Doch auch die hat in einer regionalen Tageszeitung ihren berechtigten Platz. In stürmischen Zeiten mit Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Gasmangellage und hoher Inflation benötigen wir dringend zwischendurch leichte Geschichten. An diesem Tag hatten wir uns als Redaktion bewusst dafür entschieden, eine solche als Aufmacher zu bieten. Abgesehen davon war durchaus „schwerere Kost“ im Blatt. Am 12. Juli haben wir außerdem über den Prozess gegen den Mann berichtet, der an zwei Kliniken in der Südpfalz Feuer gelegt hat. Die wacklige Zukunft des schimmelgeplagten Festwiesenhauses in Rülzheim war Thema, das mögliche Ende des Dorfladens in Freckenfeld ebenso.

Die Redaktion versucht, jeden Tag eine neue, möglichst interessante Mischung aus Themen aus dem Landkreis anzubieten. In der betreffenden Woche ging es zum Beispiel noch um Tipps von Energieberatern hinsichtlich des Einsatzes von Wärmepumpen, ein neues Geothermie-Projekt in Rülzheim, die Verschmutzung des Trinkwassers in Minfeld, den Personalmangel in der Gastronomie und vieles mehr. Teilnehmer einer TV-Show sind eher die große Ausnahme, als die Regel.

Um noch einmal auf „Temptation Island“ zurückzukommen, die sonnige Insel, auf der gezielt verführt und betrogen wird: Wer hat sich nicht schon gefragt, wer um alles in der Welt sein Innerstes in diesen TV-Formaten preisgibt? Wir bekamen die Möglichkeit, zwei dieser Protagonisten zu interviewen. Dabei haben wir junge Menschen getroffen, die nicht aus einer fernen Metropole stammen, sondern hier aus dem Landkreis. Und sich vielleicht nach genau dem bürgerlichen Leben sehnen, das – mutmaßlich – sehr viele der Zuschauer führen, die das Geschehen auf der „Verführungsinsel“ gebannt auf dem heimischen Sofa verfolgten.

Es war also ein „Blick durchs Schlüsselloch“. Dank der Lesermarktforschung wissen wir, dass Leserinnen und Leser gerne einen solchen Blick hinter die Kulissen werfen. Inzwischen bekommen wir auch genaue Zahlen, wie oft Artikel auf der RHEINPFALZ-Seite angeklickt werden und ob diese Texte nur kurz angesehen oder komplett gelesen werden. Hier stieß der Artikel über „Temptation Island“ auf ein ausgesprochen großes Interesse, bis zum letzten Buchstaben.

Aber keine Angst vor dem oft gescholtenen „Quotenjournalismus“, deshalb geht es jetzt nicht dauernd um Herz-Schmerz mit Sex und Alkohol. Unsere Zahlen zeigen vielmehr, dass die RHEINPFALZ-Leser hintergründige, recherchierte Geschichten aus den Landkreis honorieren. So wurde zum Beispiel der Artikel über die kommende Schließung der Mhou-Straußenfarm in Rülzheim außerordentlich gut gelesen. Die Debatte um die Umsetzung der Impfpflicht in den Pflegeheimen des Kreises, die Sorgen eines bedrohten Landwirtes, die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bellheim oder Schüler, die nach den Lockdowns nicht mehr in die Schule gehen wollen, finden sich ebenfalls ganz oben.

Und so versuchen wir weiter, jeden Tag die relevantesten, spannendsten, überraschendsten Geschichten aus unserem Landkreis zu erzählen. Dazu gehören die Auswirkungen der aktuellen Krise(n). Aber dazu zählt auch einmal etwas Ablenkung, wenn sich Südpfälzer im Dschungel der Fernsehunterhaltung verirren.