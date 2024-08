500 Meter feiner Sandstrand – und das zum Greifen nah. Nein, wir sprechen nicht von der italienischen, spanischen, französischen oder deutschen Küste. Wir denken dabei an den Badesee „Les Mouettes“ in Lauterbourg, im benachbarten Elsass, nur wenige Kilometer von Zuhause entfernt.

Es ist heiß, 36 Grad Celsius im Schatten. Viele Urlauber stehen jetzt irgendwo im Stau auf der Autobahn, um zu ihrem Urlaubsziel zu gelangen. Jennifer und Marcel, ein junges Paar aus der Südpfalz, genießt ebenfalls seine Urlaubstage. Sie liegen entspannt unter einem der zahlreichen Bäume im Schatten in der Anlage des Badesees „Les Mouettes“ in Lauterbourg. „Es ist toll hier, die Anlage, der Rasen, die Bäume, der Strand, das Wasser, einfach eine tolle Atmosphäre“, sagen sie lächelnd und zufrieden. Vor ihnen der Strand mit feinem Sand, und wer richtig schaut, der kann sogar die eine oder andere Muschel finden.

Lauterbourger haben freien Eintritt

Rund 350 Tonnen Sand werden jedes Jahr an dem über 500 Meter langen Sandstrand ausgetauscht, sechs Hektar Wiesen regelmäßig gemäht und die reichlich vorhandenen sanitären Anlagen unterhalten. Die Spielgeräte für die Kinder werden immer wieder kontrolliert und erneuert, das Beachvolley-, Pétanque- und Fußballfeld gepflegt. Die Stadt Lauterbourg lässt sich diese sommerliche Freizeiteinrichtung einiges kosten. Dafür erhalten die Lauterbourger Bürgerinnen und Bürger seit vergangenem Jahr kostenfreien Eintritt zum Badestrand.

Zu verdanken ist diese Badeidylle den 1975 in Angriff genommenen Kiesausgrabungen auf dem brachliegenden, rund 200 Hektar großen Gelände. In den Jahren 1983 und 1984 begann die Gemeinde die Arbeiten zur Errichtung einer „base de loisirs“, die zu einem Badesee und Segelzentrum ausgebaut wurde. Im März 1990 wurde der städtische Campingplatz eröffnet, auf dem heute 135 modern eingerichtete und barrierefreie Stellplätze, Kotas, Pods, Campétoile und Tipis zur Verfügung stehen.

Hinter dem Sandstrand gibt es eine riesige Wiese, auf der es sich Badegäste gemütlich machen können. Foto: aer

„In den Süden fahren? Warum? Wir haben Sonnenschein, gute sommerliche Temperaturen, einen feinen Sandstrand, Spielmöglichkeiten für die Kinder, sauberes Wasser und keinen Stress“, sagt Verena, die mit Mann und Kindern aus Pirmasens gekommen ist und sich gerade auf den Weg zum Kiosk macht, um Eis zu holen. Zufrieden sind sie, dass der Badesee täglich bewacht ist. „Sieht man die grüne Flagge, ist der See bewacht“, erklärt Georg. Die Wasserqualität sei hervorragend und werde, auch bei diesen heißen Temperaturen regelmäßig kontrolliert.

Badegäste aus der ganzen Region

Rund 100.000 Besucher, die meisten von ihnen aus dem benachbarten Deutschland, kommen jährlich an den Badesee. Die Autokennzeichen auf dem riesigen, aber dennoch oftmals überfüllten Parkplatz weisen auf Besucher aus allen Teilen der Südwest- und Südpfalz, aber auch aus Teilen der badischen Region bis nach Mannheim und Pforzheim. „Das ist doch ein wunderschöner Urlaubstag, man fährt nach Frankreich, genießt die Atmosphäre am See, geht abends in ein Restaurant hier oder nimmt sich frisches Baguette nach Hause mit“, sagt ein älterer Karlsruher.

Wer die Sommertage sportlich verbringen möchte, der findet am Lauterbourger Baggersee „Les Mouettes“ auch hierzu viele Möglichkeiten. Wasservergnügen bietet der „Aqua Park“ mit Water Jump Pisten und Rutschen. Zugänglich ist der Park für Kinder ab acht Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Auf der anderen Seeseite kann man beim Segelzentrum „Base de voile de la MJC“ eintauchen in die Welt von Katamaranen, Jollen, Surfbrettern, Kanus und Kajaks sowie Paddle Boards.

Info

Geöffnet hat der Badesee „Les Mouettes“ bis Freitag, 1. September, von 10 bis 20 Uhr. Kassenschluss ist um 18 Uhr. Kinder von sechs bis 15 Jahren zahlen einen Euro, Erwachsene ab 16 Jahren vier Euro Eintritt. Tiere sind nicht erlaubt. Alle Informationen zum Badesee, Campingplatz, Aqua Park und Segelzentrum findet man auf der Internetseite der Stadt Lauterbourg unter www.mairie-lauterbourg.fr unter „Mes Loisirs“.