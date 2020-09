Im Entwurf des Nahverkehrsgesetzes, das noch vor der Landtagswahl 2021 verabschiedet werden soll, sind Regionalausschüsse mit der Zuständigkeit für die Gestaltung von Verbundtarifen vorgesehen. Wie wichtig ein solches Gremium ist, zeige ein Beispiel aus der Südpfalz, wo der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) nebeneinander tätig sind. Und mancher Ort in zwei Tarifwaben auftaucht.

Die sich überlappenden Zuständigkeiten führen bei der Buslinie 590, die die Route Germersheim-Landau bedient, zu folgenden Fahrpreisen, hat Hermann Völkel vom Verkehrsforum Südpfalz festgestellt: Germersheim Stadthalle nach Zeiskam 2,60 Euro (2 Waben KVV), Germersheim nach Hochstadt 6,10 Euro (4 Waben VRN), Germersheim nach Landau 4,40 Euro (4 Waben KVV).

Völkel: „Für die über 8 Kilometer zwischen Lingenfeld und Zeiskam sind 2,10 Euro (1 Wabe KVV) zu zahlen, weil beide Orte innerhalb einer Tarifwabe liegen. Die knapp drei Kilometer lange Fahrt zwischen Zeiskam und Hochstadt kostet 2,70 Euro (2 Waben VRN), weil zwischen beiden Orten eine an der Landkreisgrenze orientierte Tarifwaben-Grenze gezogen wurde und sie sich so in zwei Waben befinden.“ Für das Verkehrsforum ist das „Tarifwaben-Wahnsinn.“

Die beiden Verbünde schieben sich laut Forum gegenseitig die Verantwortung zu. Der KVV führt „eine vom VRN vorgegebene“ Regelung an. Der VRN wiederum beruft sich darauf, das KVV-Tarifgebiet sei identisch mit dem des Kreises Germersheim, was erklären würde, weshalb für die Fahrt nach Hochstadt der VRN-Tarif gilt – aber warum gilt dann (zum Glück für die Fahrgäste) für die Ziele in Dammheim und der Stadt Landau wieder der günstigere KVV-Tarif?

Als ÖPNV-Nutzer könne man nur darauf hoffen, dass in Zukunft tatsächlich Regionalausschüsse solche Tarifplanungen verhindern, so das Verkehrsforum in seiner Stellungnahme.