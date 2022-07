Die Firma „Deutsche Glasfaser“ ist derzeit dabei, die Hausanschlüsse bei ihren Kunden in Freckenfeld zu aktivieren. Dabei kommt es immer wieder zu Verzögerungen, auch weil es mit der Terminvereinbarung nicht klappt, Termine nicht wahrgenommen werden oder Kunden erst gar nicht auf Terminvorschläge reagieren.

Mitarbeiter der Firma versuchen, telefonisch oder mit Einwurfkarten Kontakt herzustellen. Manchmal gelinge dies sogar persönlich durch klingeln an der Haustüre. Wenn alle Versuche aber nicht gelingen, dann werde der Aufwand hierfür einfach zu groß. Dann werden Kunden von der Deutschen Glasfaser in das „Nachanschlussverfahren“ geschoben, woraus ein späterer Anschluss folgt. Dieser liege mindestens sechs Monate später.

Dies geht aus einer Antwort hervor, die Ortsbürgermeister Martin Thürwächter von der „Deutschen Glasfaser“ erhalten hat. Zwei Mitarbeiter, Daniel Jimenez und Michael Kustosz stehen als Ansprechpartner bereit und können auch erreicht werden. Hier die Kontaktdaten: Daniel Jimenez, Mobil unter +49 15161964205 oder per Mail unter daniel.jimenez@zener.de sowie Michal Kustosz, Mobil unter +49 16090436234 oder per Mail unter michal.kustosz@zener.de Kunden in Freckenfeld werden gebeten, sich auch proaktiv zu melden und einen Termin zu vereinbaren und zumindest auf die Nachrichten der Firma zu reagieren. Ortsbürgermeister Martin Thürwächter, der sich wegen der Beschwerden an die Deutsche Glasfaser gewendet hatte, hilft auch gerne persönlich weiter. Er ist unter der Rufnummer 06340 919858 zu erreichen.