Die Geselligkeit macht das Lingenfelder Straßenfest so besonders, findet Sebastian Ungeheuer von der Gemeinschaft Lingenfelder Vereine (GLV). Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, hat die Festmeile wieder geöffnet. Obgleich der organisatorische Aufwand größer geworden ist, gibt es Grund zum Optimismus.

Wenn Lingenfeld feiert, kommt das ganze Dorf zusammen. „Es ist gemütlich und Menschen treffen sich, die sich unterm Jahr nur selten sehen“, sagt Sebastian Ungeheuer, Vorsitzender der GLV. Sein Verein kümmert sich gemeinsam mit der Ortsgemeinde um die Ausrichtung des Straßenfestes. Und die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Seit Mittwochabend wird der Verkehr umgeleitet. Bis Montag, zum Abschluss der Aufräumarbeiten, wird das so bleiben. „Die Festmeile ist großräumig abgesperrt“, berichtet Ungeheuer. Das hat noch etwas Gutes: Auf spezielle Terrorschutzeinrichtungen können die Lingenfelder verzichten.

Auch auf die Buslinien 590 und 599 wirkt sich die Sperrung aus. Die Haltestellen „Kirche“ und „Rathaus“ können nicht angesteuert werden. Fahrgäste der Linie 590 sollen die Haltestelle „Altes Sägewerk“ nutzen, die der Linie 599 in Fahrtrichtung Landau/Freisbach die Haltestelle „Bahnhof“ sowie in Richtung Germersheim die Haltestelle „Denkmal“. Die Abfahrtszeiten bleiben unverändert.

DRK nun mit dabei

Acht Vereine werden in diesem Jahr die Besucher von Freitag bis Sonntag vor allem kulinarisch verwöhnen. Nachdem sich 2023 die Landjugend mit einem Stand auf dem Straßenfest angeschlossen hat, folgt nun das Deutsche Rote Kreuz. „Ich will nicht sagen, die Vorbereitungen werden immer schwerer, aber gerade für die Vereine ist es herausfordernd, genug Leute zu finden die mithelfen“, weiß Ungeheuer.

Eröffnet wird das Straßenfest am Freitagabend um 18.30 Uhr mit dem Fassbieranstich durch das jüngst getraute Lingenfelder Ehepaar Stina-Maria und Marvin Beslmeisl. Bürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) und der 21. Bellheimer Lord Kurt Gensheimer übernehmen den offiziellen Appell zum Festeinstieg und werden dabei von der 1. Lingenfelder Schalmeienband klangkräftig unterstützt. Angekündigt hat sich zudem die Lingenfelder Rheinprinzessin Helena I., die im vergangenen Jahr an gleicher Stelle gekrönt wurde.

Bierpong und französisches Flair

Zu Speisen und Getränken gibt es beim Gospelchor im Pfarrgarten freitags und samstags sowie bei den benachbarten Dorfmusikanten auf dem Kirchvorplatz an allen drei Tagen ein vielseitiges Musikprogramm. Den Sonntagnachmittag beleben will der TSV mit einem Bierpong (14 Uhr), bei den HSV-Handballern legt ein DJ auf und der Freundeskreis Torcy lässt französisches Flair mit Wein und Käse aus dem Nachbarland übers Straßenfest wehen. Die katholische Kirchengemeinde bietet Kaffee und Kuchen an. Am Samstag öffnen die Stände um 18 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

Der Dank des GLV-Vorsitzenden gilt den Anwohnern für deren Verständnis und Toleranz ob der Festmeile vor der Haustür. Die wird in diesem Jahr übrigens ohne die bunten Regenschirme als dekorativen Blickfang auskommen müssen. Auch eine Folge des Aufwandes, aber vor allem der Umgestaltung des Rathausplatzes und des dabei weggefallenen Brunnens, der zur Befestigung maßgeblich beigetragen hat. „Wir denken aber für die Zukunft über Alternativen wie LED-Lampions nach“, kündigt Ungeheuer an.