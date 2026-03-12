Der Karoline-Luise-Tunnel auf der Kriegsstraße durch Karlsruhe wird ab Montag bis Donnerstag bis auf wenige Stunden täglich gesperrt. Grund sind die halbjährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Die Kriegsstraße ist nach der Südtangente die zweite Hauptverkehrsader der Stadt. In der Vergangenheit wurden die Arbeiten nachts erledigt. Weil es billiger ist, wird jetzt auch tagsüber gearbeitet, hat der Gemeinderat beschlossen. Die Ersparnis: 25.000 Euro. Die Stadt rechnet mit einer Milliarde Schulden

Gesperrt ist der Tunnel zu folgenden Zeiten: Montag, 19 März, bis Donnerstag, 19. März, jeweils 9 bis 17 und 20 bis 6 Uhr. Zudem wird auch die Unterführung am Karlstor zeitweise gesperrt.