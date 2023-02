Um die Sicherheit der Computersysteme zu gewährleisten, stehen im Standesamt der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim künftig monatlich Wartungsarbeiten an. Darüber informierte die Verwaltung mit Verweis auf eine Mitteilung der Kommunalen Datenzentrale in Mainz. Nächster Termin ist am Mittwoch, 8. Februar, 16 Uhr. Während der Wartungsarbeiten stehe das EDV-System nicht zur Verfügung, weshalb unter anderem keine Anmeldungen zu Eheschließung oder Beurkundung möglich seien. Rückfragen ans Standesamt unter Telefon 07272 7008-219.